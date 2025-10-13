Nokia a annoncé le lancement de ses nouveaux boîtiers PSS-hc (Photonic Service Switch-High Capacity) 1830 de classe opérateur.
Ce boîtier nouvelle génération vient compléter la famille PSS 1830, l'une des plateformes de transport optique les plus déployées au monde.
Ces nouveaux boîtiers offrent une densité jusqu'à trois fois supérieure et une consommation d'énergie par bit jusqu'à 60 % inférieure, permettant ainsi aux fournisseurs de services de faire évoluer leurs réseaux de manière plus rentable.
'Offrant jusqu'à 12 Tbit/s par emplacement, ces baies offrent une solution performante aux opérateurs réseau pour fournir des services haut débit basés sur le cloud, l'IA, la vidéo, les services d'entreprise et les services mobiles' indique le groupe.
' Grâce à cette évolution, les opérateurs peuvent déployer rapidement des services haut débit pour répondre à la demande croissante des clients ', a déclaré Ron Johnson, vice-président senior et directeur général des réseaux optiques chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.