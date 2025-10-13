Nokia a annoncé le lancement de ses nouveaux boîtiers PSS-hc (Photonic Service Switch-High Capacity) 1830 de classe opérateur.

Ce boîtier nouvelle génération vient compléter la famille PSS 1830, l'une des plateformes de transport optique les plus déployées au monde.

Ces nouveaux boîtiers offrent une densité jusqu'à trois fois supérieure et une consommation d'énergie par bit jusqu'à 60 % inférieure, permettant ainsi aux fournisseurs de services de faire évoluer leurs réseaux de manière plus rentable.

'Offrant jusqu'à 12 Tbit/s par emplacement, ces baies offrent une solution performante aux opérateurs réseau pour fournir des services haut débit basés sur le cloud, l'IA, la vidéo, les services d'entreprise et les services mobiles' indique le groupe.

' Grâce à cette évolution, les opérateurs peuvent déployer rapidement des services haut débit pour répondre à la demande croissante des clients ', a déclaré Ron Johnson, vice-président senior et directeur général des réseaux optiques chez Nokia.