Nokia a publié aujourd'hui son rapport 2025 sur la numérisation industrielle, élaboré avec GlobalData.
Ce rapport souligne que 87 % des entreprises ayant adopté des réseaux privés et périphériques sur site constatent un retour sur investissement en seulement un an, tout en permettant des cas d'utilisation basés sur l'IA.
De plus, 81 % des entreprises industrielles ont constaté une baisse des coûts d'installation, plus de la moitié ayant économisé au moins 11 %. Les coûts récurrents ont également diminué pour 86 % des entreprises, 60 % d'entre elles déclarant des économies d'au moins 11 %.
Le rapport s'appuie sur les informations recueillies auprès de 115 entreprises industrielles des secteurs de la fabrication, de l'énergie, de la logistique, de l'exploitation minière et des transports en Australie, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
' GlobalData prévoit que le marché mondial des réseaux sans fil privés doublera presque pour atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2027. Cela reflète la demande croissante, les industries étant soumises à une pression croissante pour se moderniser conformément aux objectifs mondiaux de durabilité et d'efficacité ', a déclaré David de Lancellotti, vice-président des ventes Enterprise Campus Edge chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).