Nokia prolonge pour cinq ans son contrat avec Telefonica Germany
Publié le 26/11/2025 à 09:42
L'accord inclut les solutions avancées cloud RAN de Nokia et soutient les ambitions de Telefonica en matière d'expansion rapide de la 5G et de numérisation durable à travers l'Allemagne, ainsi que l'apport d'expériences de qualité à ses clients.
L'équipementier de réseaux finlandais ajoute que ses solutions propulsées par l'intelligence artificielle (IA) soutiendront aussi la transformation de l'opérateur télécoms dans ses opérations et ses performances réseau.
"Avec le logiciel anyRAN, AirScale baseband et les plateformes réseau autonomes, Telefonica est positionné pour une compétitivité à long terme à mesure que le supercycle IA prend racine", commente le CEO de Nokia, Justin Hotard.