Nokia fait part d'une nouvelle prolongation de contrat de 5 ans avec son partenaire stratégique en Allemagne, Telefonica Germany, afin de moderniser et améliorer son réseau d'accès radio dans ce pays jusqu'en 2030.

L'accord inclut les solutions avancées cloud RAN de Nokia et soutient les ambitions de Telefonica en matière d'expansion rapide de la 5G et de numérisation durable à travers l'Allemagne, ainsi que l'apport d'expériences de qualité à ses clients.

L'équipementier de réseaux finlandais ajoute que ses solutions propulsées par l'intelligence artificielle (IA) soutiendront aussi la transformation de l'opérateur télécoms dans ses opérations et ses performances réseau.

"Avec le logiciel anyRAN, AirScale baseband et les plateformes réseau autonomes, Telefonica est positionné pour une compétitivité à long terme à mesure que le supercycle IA prend racine", commente le CEO de Nokia, Justin Hotard.