Nokia a annoncé la prolongation de son partenariat à long terme avec le Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam (VNPT), l'un des principaux opérateurs de télécommunications du pays.
Ce nouvel accord se concentre sur la région de Hanoï, les provinces frontalières et le sud du pays.
Aux termes de cet accord, Nokia déploiera des équipements de sa gamme AirScale, leader du secteur, équipés de la technologie ReefShark System-on-Chip à faible consommation d'énergie.
Ces équipements offriront une connectivité haut de gamme, une faible latence et une capacité réseau accrue, tout en réduisant la consommation d'énergie. L'accord comprend également des services complets de gestion réseau pour garantir des performances et une fiabilité optimales.
' Cette expansion offrira aux particuliers et aux entreprises un meilleur accès aux services numériques essentiels, stimulant ainsi la croissance économique et améliorant la qualité de vie ', a déclaré Hiro Miura, responsable du marché Asie du Sud-Est chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
