Nokia prolonge son partenariat stratégique avec Vodafone en Europe et en Afrique

Nokia annonce la prolongation de son partenariat stratégique avec Vodafone et Vodacom dans le cadre du programme d'investissement de cinq ans de l'opérateur dans les réseaux d'accès radio (RAN) en Europe et en Afrique.



L'accord prévoit la fourniture d'équipements AirScale, dont des radios Massive MIMO et des solutions à base de la technologie ReefShark, afin d'améliorer la performance et l'efficacité énergétique du réseau.



Il inclut aussi le premier déploiement d'une radio 5G Dual-Band Massive MIMO en Afrique et le déploiement du système de gestion intelligent MantaRay NM.



Selon Mark Atkinson, directeur de la division RAN, ce partenariat consolide la position de Nokia pour accompagner le développement du 5G et de l'intelligence artificielle.