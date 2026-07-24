Nokia recule, UBS juge les bonnes nouvelles bien intégrées

Nokia recule ce vendredi à la Bourse d'Helsinki, l'action de l'équipementier de réseaux finlandais souffrant d'un abaissement d'objectif de cours de la part d'UBS, motivé par une valorisation jugée suffisamment riche.

Le titre, qui avait chuté de 5% hier en dépit de résultats de 2e trimestre bien meilleurs que prévu, perd actuellement 1,8% à 8,54 euros. Ses pertes sur la semaine atteignent 3,8%.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir abaissé son objectif de 11 à 9,65 euros, estimant que le potentiel lié à l'intelligence artificielle est désormais largement intégré dans les cours. De son point de vue, le niveau de valorisation de l'action réduit considérablement sa marge de progression à court terme.



Un potentiel jugé bien plus limité



Bien que le groupe technologique bénéficie d'une solide dynamique de commandes dans les segments du cloud et de l'IA pour soutenir sa croissance, la banque suisse met en évidence quelques freins majeurs, à commencer par la pression continue qui s'exerce sur les dépenses d'investissement des opérateurs de télécommunications traditionnels.



L'établissement helvétique, qui maintient son opinion "neutre" sur le titre, fait valoir que son nouvel objectif de cours valorise toujours le titre avec une prime de 11%.



BofA se montre plus positif



Plus optimistes, les analystes de Bank of America réaffirment, eux, leur recommandation à l'achat sur l'action avec un objectif de cours rehaussé de 15,6 à 16 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de presque 84%.



La banque d'investissement met en avant l'accélération spectaculaire des prises de commandes du groupe dans l'IA, un rythme de commandes qui pourrait rapidement doubler pour atteindre deux milliards d'euros par trimestre, ce qui permettrait au groupe finlandais de doubler son chiffre d'affaires sur le segment de l'IA d'ici 2027.