Nokia recule, UBS juge les bonnes nouvelles bien intégrées
Nokia recule ce vendredi à la Bourse d'Helsinki, l'action de l'équipementier de réseaux finlandais souffrant d'un abaissement d'objectif de cours de la part d'UBS, motivé par une valorisation jugée suffisamment riche.
Le titre, qui avait chuté de 5% hier en dépit de résultats de 2e trimestre bien meilleurs que prévu, perd actuellement 1,8% à 8,54 euros. Ses pertes sur la semaine atteignent 3,8%.
Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir abaissé son objectif de 11 à 9,65 euros, estimant que le potentiel lié à l'intelligence artificielle est désormais largement intégré dans les cours. De son point de vue, le niveau de valorisation de l'action réduit considérablement sa marge de progression à court terme.
Un potentiel jugé bien plus limité
Bien que le groupe technologique bénéficie d'une solide dynamique de commandes dans les segments du cloud et de l'IA pour soutenir sa croissance, la banque suisse met en évidence quelques freins majeurs, à commencer par la pression continue qui s'exerce sur les dépenses d'investissement des opérateurs de télécommunications traditionnels.
L'établissement helvétique, qui maintient son opinion "neutre" sur le titre, fait valoir que son nouvel objectif de cours valorise toujours le titre avec une prime de 11%.
BofA se montre plus positif
Plus optimistes, les analystes de Bank of America réaffirment, eux, leur recommandation à l'achat sur l'action avec un objectif de cours rehaussé de 15,6 à 16 euros, ce qui fait apparaître un potentiel de hausse de presque 84%.
La banque d'investissement met en avant l'accélération spectaculaire des prises de commandes du groupe dans l'IA, un rythme de commandes qui pourrait rapidement doubler pour atteindre deux milliards d'euros par trimestre, ce qui permettrait au groupe finlandais de doubler son chiffre d'affaires sur le segment de l'IA d'ici 2027.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.