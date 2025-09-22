Nokia annonce avoir été choisi par VodafoneThree comme nouveau fournisseur dans le cadre d'un contrat de 8 ans portant sur la modernisation de son réseau au Royaume-Uni. Ce succès marque le retour du groupe finlandais comme fournisseur de Radio Access Networks (RAN) et Core Networks pour l'opérateur né de la fusion récente entre Vodafone et Three.
Le projet s'inscrit dans l'investissement de 11 MdGBP annoncé par VodafoneThree, visant à couvrir 99% de la population britannique en 5G d'ici 2034. Nokia déploiera son portefeuille AirScale RAN, notamment les radios Massive MIMO Habrok et les Remote Radio Heads Pandion, sur environ 7000 sites.
L'accord comprend également la maintenance du coeur de réseau existant de Three UK et la fourniture du système de gestion intelligent MantaRay NM.
Pour Max Taylor, CEO de VodafoneThree, ce partenariat doit permettre de bâtir 'le meilleur réseau du Royaume-Uni'. Justin Hotard, CEO de Nokia, souligne que cette collaboration apportera 'une performance et une résilience de nouvelle génération' au réseau 5G.
Nokia remporte un contrat majeur 5G avec VodafoneThree
Publié le 22/09/2025 à 12:44
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager