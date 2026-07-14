Nokia renforce son partenariat pour la 5G avec Taiwan Mobile

Nokia indique avoir signé un accord d'extension de la 5G avec Taiwan Mobile afin d'accélérer l'évolution vers des réseaux mobiles natifs à l'IA à travers Taïwan, un accord qui renforce le rôle de l'équipementier en tant que partenaire de confiance à long terme de l'opérateur taïwanais.

Le finlandais déploiera son dernier portefeuille AirScale, incluant des solutions de nouvelle génération en bande de base et radio, ainsi que des capacités logicielles avancées afin d'améliorer l'infrastructure réseau existante et de permettre de nouveaux services 5G ainsi que de nouvelles opportunités de monétisation.



Ce partenariat s'appuie sur la vision commune des deux entreprises d'intégrer l'intelligence artificielle au sein des réseaux mobiles afin de créer des réseaux hautement automatisés, résilients et économes en énergie, capables de soutenir le trafic croissant lié à l'intelligence artificielle.



Le nouvel accord permettra d'étendre la capacité 5G et d'optimiser les performances du réseau grâce au déploiement de radios avancées et de solutions de bande de base de nouvelle génération. Ces mises à jour favoriseront un débit accru, une efficacité spectrale renforcée et la fourniture d'expériences utilisateur premium.



Parallèlement, l'intégration de solutions de gestion réseau et d'automatisation pilotées par l'IA permettra une maintenance prédictive, réduira la complexité opérationnelle et diminuera le coût total de possession, tout en soutenant l'introduction de nouvelles capacités 5G telles que le network slicing et RedCap.