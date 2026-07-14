Nokia renforce son partenariat pour la 5G avec Taiwan Mobile
Nokia indique avoir signé un accord d'extension de la 5G avec Taiwan Mobile afin d'accélérer l'évolution vers des réseaux mobiles natifs à l'IA à travers Taïwan, un accord qui renforce le rôle de l'équipementier en tant que partenaire de confiance à long terme de l'opérateur taïwanais.
Le finlandais déploiera son dernier portefeuille AirScale, incluant des solutions de nouvelle génération en bande de base et radio, ainsi que des capacités logicielles avancées afin d'améliorer l'infrastructure réseau existante et de permettre de nouveaux services 5G ainsi que de nouvelles opportunités de monétisation.
Ce partenariat s'appuie sur la vision commune des deux entreprises d'intégrer l'intelligence artificielle au sein des réseaux mobiles afin de créer des réseaux hautement automatisés, résilients et économes en énergie, capables de soutenir le trafic croissant lié à l'intelligence artificielle.
Le nouvel accord permettra d'étendre la capacité 5G et d'optimiser les performances du réseau grâce au déploiement de radios avancées et de solutions de bande de base de nouvelle génération. Ces mises à jour favoriseront un débit accru, une efficacité spectrale renforcée et la fourniture d'expériences utilisateur premium.
Parallèlement, l'intégration de solutions de gestion réseau et d'automatisation pilotées par l'IA permettra une maintenance prédictive, réduira la complexité opérationnelle et diminuera le coût total de possession, tout en soutenant l'introduction de nouvelles capacités 5G telles que le network slicing et RedCap.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.