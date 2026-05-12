La Cour d'appel britannique a décidé de suspendre définitivement les procédures engagées à Londres par les deux fabricants taïwanais, ce qui met fin au procès prévu en juin et juillet. La juridiction a estimé que Nokia avait proposé une licence sur des termes raisonnables et non discriminatoires, à déterminer par arbitrage.
Cette décision permet au groupe finlandais d'effacer un précédent revers devant la Haute Cour britannique. En décembre, Acer, Asus et Hisense avaient obtenu une déclaration selon laquelle un détenteur de brevets dans la position de Nokia devait accepter une licence intérimaire dans l'attente de la fixation de conditions dites FRAND, pour "fair, reasonable and non-discriminatory". Le dispositif retenu prévoyait alors un paiement provisoire de 0,365 dollar par appareil vendu.
Le dossier dépasse largement le seul marché britannique, puisque Nokia avait déjà engagé des procédures aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne et en Inde avant l'action lancée par Acer et Asus à Londres en juin 2025. Hisense, également impliqué dans le conflit, a pour sa part réglé son différend avant l'examen de l'appel.
Pour Nokia, l'enjeu financier immédiat du dossier Acer-Asus n'est pas encore chiffré, mais la décision conforte une activité de licences très rentable. En 2025, l'ex-segment Nokia Technologies a généré 1,5 MdEUR de revenus et 1,06 MdEUR de bénéfice opérationnel, avec une marge supérieure à 70%. Le groupe revendique plus de 5 000 inventions multimédia brevetées depuis 2000, notamment dans la compression vidéo, ainsi que plus de 250 licenciés dans ses programmes de brevets.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.