Nokia reprend la main dans le conflit des brevets vidéo face à Acer et Asus

Nokia a remporté mardi une victoire juridique importante au Royaume-Uni dans son conflit avec Acer et Asus autour de brevets liés aux technologies de codage vidéo.

La Cour d'appel britannique a décidé de suspendre définitivement les procédures engagées à Londres par les deux fabricants taïwanais, ce qui met fin au procès prévu en juin et juillet. La juridiction a estimé que Nokia avait proposé une licence sur des termes raisonnables et non discriminatoires, à déterminer par arbitrage.



Cette décision permet au groupe finlandais d'effacer un précédent revers devant la Haute Cour britannique. En décembre, Acer, Asus et Hisense avaient obtenu une déclaration selon laquelle un détenteur de brevets dans la position de Nokia devait accepter une licence intérimaire dans l'attente de la fixation de conditions dites FRAND, pour "fair, reasonable and non-discriminatory". Le dispositif retenu prévoyait alors un paiement provisoire de 0,365 dollar par appareil vendu.



Le dossier dépasse largement le seul marché britannique, puisque Nokia avait déjà engagé des procédures aux Etats-Unis, au Brésil, en Allemagne et en Inde avant l'action lancée par Acer et Asus à Londres en juin 2025. Hisense, également impliqué dans le conflit, a pour sa part réglé son différend avant l'examen de l'appel.



Pour Nokia, l'enjeu financier immédiat du dossier Acer-Asus n'est pas encore chiffré, mais la décision conforte une activité de licences très rentable. En 2025, l'ex-segment Nokia Technologies a généré 1,5 MdEUR de revenus et 1,06 MdEUR de bénéfice opérationnel, avec une marge supérieure à 70%. Le groupe revendique plus de 5 000 inventions multimédia brevetées depuis 2000, notamment dans la compression vidéo, ainsi que plus de 250 licenciés dans ses programmes de brevets.