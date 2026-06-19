Nokia retenu pour une plateforme de transport optique dans le Midwest

Nokia a annoncé jeudi avoir été sélectionné aux côtés de T3 Broadband, une société du Kansas, afin de déployer un réseau de transport optique à haute capacité pour le compte d'Aureon, un opérateur haut débit basé dans le Midwest.

Cette nouvelle infrastructure, basée sur la plateforme Nokia 1830 et optimisée par l'intelligence artificielle (IA), doit relier un pôle majeur de centres de données actuellement en cours de développement dans le Dakota du Nord à la zone métropolitaine de Chicago.



L'objectif du projet est de répondre à l'explosion de la demande de connectivité liée aux charges de travail de l'IA, du cloud et des centres de données à grande échelle (hyperscale).



Une autoroute numérique au profil évolutif



La nouvelle route pourra supporter une capacité maximale de 400 térabits par seconde (Tb/s), ce qui en fait la connexion la plus puissante de l'histoire d'Aureon.



Le réseau sera par ailleurs conçu en vue de servir de fondation évolutive face à la croissance future des infrastructures d'IA.



Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.



A la Bourse d'Helsinki, l'action Nokia grappillait 0,5% vendredi matin dans les premiers échanges. Le titre s'envole de plus de 111% cette année, soutenu par les perspectives dont bénéficie l'équipementier finlandais dans les applications photoniques dédiées à l'IA.