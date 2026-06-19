Nokia retenu pour une plateforme de transport optique dans le Midwest
Nokia a annoncé jeudi avoir été sélectionné aux côtés de T3 Broadband, une société du Kansas, afin de déployer un réseau de transport optique à haute capacité pour le compte d'Aureon, un opérateur haut débit basé dans le Midwest.
Cette nouvelle infrastructure, basée sur la plateforme Nokia 1830 et optimisée par l'intelligence artificielle (IA), doit relier un pôle majeur de centres de données actuellement en cours de développement dans le Dakota du Nord à la zone métropolitaine de Chicago.
L'objectif du projet est de répondre à l'explosion de la demande de connectivité liée aux charges de travail de l'IA, du cloud et des centres de données à grande échelle (hyperscale).
Une autoroute numérique au profil évolutif
La nouvelle route pourra supporter une capacité maximale de 400 térabits par seconde (Tb/s), ce qui en fait la connexion la plus puissante de l'histoire d'Aureon.
Le réseau sera par ailleurs conçu en vue de servir de fondation évolutive face à la croissance future des infrastructures d'IA.
Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.
A la Bourse d'Helsinki, l'action Nokia grappillait 0,5% vendredi matin dans les premiers échanges. Le titre s'envole de plus de 111% cette année, soutenu par les perspectives dont bénéficie l'équipementier finlandais dans les applications photoniques dédiées à l'IA.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.