Nokia annonce une refonte stratégique destinée à capter la valeur du supercycle de l'IA, incluant une simplification de son modèle opérationnel autour de deux segments : Network Infrastructure et Mobile Infrastructure, opérationnels dès 2026.
L'entreprise vise un résultat opérationnel comparable annuel de 2.7 à 3.2 MdEUR en 2028, contre 2.0 MdEUR sur les 12 derniers mois.
Justin Hotard, Président et CEO, affirme que Nokia 'connectera de nouveau le monde en connectant l'intelligence'.
Le segment Network Infrastructure, orienté croissance, restera dirigé par David Heard, tandis que Mobile Infrastructure sera supervisé par Justin Hotard par intérim.
Plusieurs activités non stratégiques seront regroupées dans un segment Portfolio Businesses représentant 0.9 MdEUR de ventes et -0.1 MdEUR de résultat opérationnel.
Nokia crée également une entité Defense dédiée à l'incubation d'offres souveraines. De nouveaux KPIs stratégiques incluent une croissance annuelle moyenne de 6-8% pour Network Infrastructure et une marge brute de 48-50% pour Mobile Infrastructure d'ici 2028.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
