Nokia s'envole sur des bénéfices et perspectives meilleurs que prévu
Nokia bondit de 10% à Helsinki, entouré après une publication trimestrielle faisant ressortir un "début d'année solide avec une forte croissance des réseaux optiques", et permettant à l'équipementier de réseaux de relever certains de ses objectifs annuels.
Des bénéfices au-dessus des attentes et un CA à peu près en ligne
En données comparables, le groupe finlandais a engrangé un BPA de 0,05 EUR au titre du 1er trimestre 2026, contre 0,03 EUR un an auparavant, avec une marge opérationnelle qui a augmenté de 200 points de base en glissement annuel à 6,2%.
Ces chiffres de bénéfices pour le début de l'année s'avèrent ainsi au-dessus des attentes du marché, puisque, selon Oddo BHF, le consensus visait un BPA de 0,04 EUR et une marge opérationnelle de 5,5%, pour un chiffre d'affaires de 4,53 MdsEUR.
Son chiffre d'affaires est ressorti en croissance de 3% à 4,5 MdsEUR (+4% à périmètre et taux de change constants), tirée notamment par sa division d'infrastructure réseau (+6% en organique), avec une forte contribution des réseaux optiques (+20% en organique).
"La demande est restée forte, notamment dans l'IA et le Cloud, où les ventes ont augmenté de 49% et représentent désormais 8% des ventes du groupe. Nous avons également enregistré 1 MdEUR de commandes de clients IA et Cloud", souligne son CEO Justin Hotard.
Des objectifs relevés pour 2026
Pour 2026, Nokia a relevé ses objectifs de ventes en infrastructures réseau, désormais attendues en croissance de 12% à 14%, contre 6% à 8% en hypothèse précédente et nettement supérieure au consensus (+8,4%) selon Oddo BHF.
Le groupe table aussi sur une croissance combinée des réseaux optiques et des IP de 18% à 20%, et relève ses investissements prévus dans les réseaux optiques "afin de tirer parti de l'accélération du marché".
Aussi, Nokia prévoit désormais que son résultat d'exploitation comparable se situera au-dessus du point médian de sa fourchette de 2 à 2,5 MdsEUR, soit 2,25 MdsEUR, à comparer à un consensus de 2,29 MdsEUR selon le bureau d'études.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.