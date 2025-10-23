Nokia a publié jeudi un bénéfice trimestriel largement supérieur aux attentes, soutenu par la demande en réseaux optiques et cloud, notamment pour les centres de données alimentés par l'IA, après l'acquisition d'Infinera. Le titre bondit de 10% en matinée en Bourse. Le bénéfice d'exploitation ajusté atteint 435 millions d'euros, alors que le consensus visait 342 MEUR. Le chiffre d'affaires était lui aussi meilleur que prévu, à 4,83 MdsEUR.
Le Finlandais a profité de la forte croissance de sa division Optical Networks (+19% à taux de change constant). Les clients IA et cloud représentent désormais 6% du chiffre d'affaires global et 14% des ventes de Network Infrastructure. Le PDG Justin Hotard se montre optimiste : 'La demande pour l'IA et les data centers reste robuste, et continue même d'accélérer.'
Nokia vise désormais un bénéfice d'exploitation annuel entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, contre un maximum de 2,1 milliards précédemment. 'Ces résultats démontrent de plus en plus que Nokia est en train de devenir un bénéficiaire des investissements dans les centres de données d'IA', souligne Janardan Menon, en charge du dossier chez Jefferies.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
