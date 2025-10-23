Nokia se fait une petite place dans l'IA et surprend le marché

Nokia a publié jeudi un bénéfice trimestriel largement supérieur aux attentes, soutenu par la demande en réseaux optiques et cloud, notamment pour les centres de données alimentés par l'IA, après l'acquisition d'Infinera. Le titre bondit de 10% en matinée en Bourse. Le bénéfice d'exploitation ajusté atteint 435 millions d'euros, alors que le consensus visait 342 MEUR. Le chiffre d'affaires était lui aussi meilleur que prévu, à 4,83 MdsEUR.



Le Finlandais a profité de la forte croissance de sa division Optical Networks (+19% à taux de change constant). Les clients IA et cloud représentent désormais 6% du chiffre d'affaires global et 14% des ventes de Network Infrastructure. Le PDG Justin Hotard se montre optimiste : 'La demande pour l'IA et les data centers reste robuste, et continue même d'accélérer.'



Nokia vise désormais un bénéfice d'exploitation annuel entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, contre un maximum de 2,1 milliards précédemment.

'Ces résultats démontrent de plus en plus que Nokia est en train de devenir un bénéficiaire des investissements dans les centres de données d'IA', souligne Janardan Menon, en charge du dossier chez Jefferies.