Nokia a annoncé mercredi avoir été sélectionné par l'opérateur de télécommunications néerlandais KPN en vue de lui fournir une infrastructure de réseau IP optique capable d'atteindre une vitesse de transmission de 800 gigabits par seconde (Gbit/s), un contrat dont les termes financiers n'ont pas été spécifiés.
Dans un communiqué, l'équipementier finlandais précise que le projet s'inscrit dans le cadre du programme "FabriQ" mis en place par KPN afin de proposer des services de connectivité à très haut débit à des millions de particuliers et d'entreprises aux Pays-Bas, mais aussi à renforcer la qualité et la solidité du réseau national.
L'objectif consiste également à favoriser le développement des activités liés au "cloud" dans le pays, qu'il s'agisse des propores offres proposées par KPN ou des fournisseurs tiers qui utilisent les infrastructures de l'ancien opérateur historique.
En s'appuyant sur les routeurs IP de dernière génération FP5 de Nokia et sur son matériel optique PSE-6, KPN sera en mesure de bénéficier d'une capacité de transfert de plus de 216 térabits par seconde, contre 48 térabits/s à l'heure actuelle, ce qui lui permettra d'offrir à ses clients des vitesses de connexion d'au moins 10 gigabits par seconde.
Nokia souligne qu'il s'agit à ce jour du plus grand déploiement européen d'une technologie de type IPv6 (SRv6), marquée par une automatisation facilité et une gestion plus flexible du réseau, des atouts que le groupe considère comme indispensables dans des économies moderne désormais régies par le "cloud".
Nokia indique par ailleurs avoir réussi à déployer, en collaboration avec l'opérateur émirati du, une nouvelle technologie autonome avancée de "slicing" 5G, un procédé qui permet de s'adapte aux usages des clients pour optimiser la retransmission d'événements en direct, l'offre de jeux vidéo, les applications de réalité étendue (XR) ou encore d'IA.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
