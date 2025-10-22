Nokia a annoncé que Gulf Bridge International (GBI) avait choisi sa solution de réseau optique pour construire un nouveau réseau terrestre haute capacité.
Ce réseau permettra d'améliorer la connectivité entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.
Une fois opérationnel, ce nouveau réseau permettra à GBI de fournir plus de 50 térabits (To) de capacité à ses clients.
S'appuyant sur la plateforme de réseau optique 1830 GX de Nokia, le nouveau réseau de GBI permettra aux fournisseurs de cloud et de contenu, aux opérateurs télécoms et aux entreprises de fournir des services avec une latence nettement réduite, une capacité accrue et une disponibilité réseau améliorée.
' Ce partenariat avec GBI façonnera la prochaine phase de croissance numérique de la région ', a déclaré Roque Lozano, vice-président senior, Infrastructure réseau, Moyen-Orient et Afrique, Nokia.
' La plateforme 1830 GX de Nokia offre à GBI la vitesse, l'évolutivité et la résilience nécessaires pour répondre à la forte demande de données tout en favorisant une connectivité plus durable dans la région. '
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
