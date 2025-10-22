Nokia signe un accord avec GBI pour un nouveau réseau au Moyen-Orient

Nokia a annoncé que Gulf Bridge International (GBI) avait choisi sa solution de réseau optique pour construire un nouveau réseau terrestre haute capacité.



Ce réseau permettra d'améliorer la connectivité entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie.



Une fois opérationnel, ce nouveau réseau permettra à GBI de fournir plus de 50 térabits (To) de capacité à ses clients.



S'appuyant sur la plateforme de réseau optique 1830 GX de Nokia, le nouveau réseau de GBI permettra aux fournisseurs de cloud et de contenu, aux opérateurs télécoms et aux entreprises de fournir des services avec une latence nettement réduite, une capacité accrue et une disponibilité réseau améliorée.



' Ce partenariat avec GBI façonnera la prochaine phase de croissance numérique de la région ', a déclaré Roque Lozano, vice-président senior, Infrastructure réseau, Moyen-Orient et Afrique, Nokia.



' La plateforme 1830 GX de Nokia offre à GBI la vitesse, l'évolutivité et la résilience nécessaires pour répondre à la forte demande de données tout en favorisant une connectivité plus durable dans la région. '