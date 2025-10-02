Nokia signe un accord mondial avec Hewlett Packard Enterprise
Publié le 02/10/2025 à 11:24
Ces technologies, issues du contrôleur intelligent de réseau d'accès radio (RIC) de HPE, seront intégrées à la plateforme MantaRay SMO, dédiée à l'orchestration et à l'automatisation par intelligence artificielle.
L'accord prévoit également le transfert de l'équipe de développement concernée vers Nokia Mobile Networks à compter du 1er octobre 2025.
Selon Tommi Uitto, président de Mobile Networks, ce partenariat permettra à Nokia d'améliorer ses capacités en matière d'automatisation et d'orchestration multi-fournisseurs, tout en accompagnant la transition des opérateurs du 5G vers le 6G.