Nokia annonce la signature d'un accord mondial avec Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour acquérir sous licence des actifs technologiques destinés à renforcer ses solutions d'automatisation des réseaux mobiles.

Ces technologies, issues du contrôleur intelligent de réseau d'accès radio (RIC) de HPE, seront intégrées à la plateforme MantaRay SMO, dédiée à l'orchestration et à l'automatisation par intelligence artificielle.

L'accord prévoit également le transfert de l'équipe de développement concernée vers Nokia Mobile Networks à compter du 1er octobre 2025.

Selon Tommi Uitto, président de Mobile Networks, ce partenariat permettra à Nokia d'améliorer ses capacités en matière d'automatisation et d'orchestration multi-fournisseurs, tout en accompagnant la transition des opérateurs du 5G vers le 6G.