Nokia a annoncé la signature d'un contrat avec Extreme Broadband (EBB) pour la mise à niveau des centres de données d'intelligence artificielle (IA) d'Open DC.
Dans le cadre de ce contrat, la solution réseau IP de Nokia sera utilisée par EBB pour interconnecter six centres de données IA, répartis entre CJ1 Cyberjaya, JB1 Menara MSC Cyberport et JB2 Menara Ansar à Johor Bahru, PE1 Menara Suntech et PE2 Bayan Lepas Industrial Park à Penang, ainsi que le futur D8-1 à Kedah.
'Ce déploiement garantit un réseau plus fiable, plus sécurisé et plus performant' indique le groupe.
Nokia a également conclu un protocole d'accord avec EBB pour collaborer dans les domaines des solutions pour centres de données et des réseaux quantiques sécurisés (QSN).
' Nos solutions IP éprouvées sur le terrain permettent aux opérateurs de centres de données d'atteindre une fiabilité et une évolutivité inégalées tout en répondant efficacement à l'évolution des besoins ', a déclaré Kent Wong, vice-président et responsable des réseaux IP pour l'Asie-Pacifique chez Nokia.
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).