Nokia a annoncé la signature d'un contrat stratégique avec E.ON pour moderniser son infrastructure de communication.

Grâce au nouveau réseau Nokia, E.ON bénéficiera d'une réduction significative de sa consommation énergétique, jusqu'à 50 % par rapport à son infrastructure IP et optique actuelle, tout en améliorant l'évolutivité, la flexibilité opérationnelle, la réactivité et la continuité de service.

La nouvelle infrastructure renforcera la sécurité et la résilience, en s'alignant sur les exigences KRITIS (infrastructures critiques) et en augmentant la capacité d'E.ON à réagir rapidement et sans interruption aux incidents de service.

' Cette capacité de bout en bout, combinée à des plateformes de haute qualité et à une expérience éprouvée dans les environnements critiques et les télécommunications, nous positionne idéalement pour permettre à E.ON de numériser ses réseaux en Allemagne ', a déclaré Eleftherios Papadopoulos, directeur général Allemagne de Nokia.