Nokia a annoncé la signature d'un contrat stratégique avec E.ON pour moderniser son infrastructure de communication.
Grâce au nouveau réseau Nokia, E.ON bénéficiera d'une réduction significative de sa consommation énergétique, jusqu'à 50 % par rapport à son infrastructure IP et optique actuelle, tout en améliorant l'évolutivité, la flexibilité opérationnelle, la réactivité et la continuité de service.
La nouvelle infrastructure renforcera la sécurité et la résilience, en s'alignant sur les exigences KRITIS (infrastructures critiques) et en augmentant la capacité d'E.ON à réagir rapidement et sans interruption aux incidents de service.
' Cette capacité de bout en bout, combinée à des plateformes de haute qualité et à une expérience éprouvée dans les environnements critiques et les télécommunications, nous positionne idéalement pour permettre à E.ON de numériser ses réseaux en Allemagne ', a déclaré Eleftherios Papadopoulos, directeur général Allemagne de Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
