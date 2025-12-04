Nokia annonce la signature d'un accord avec Bharti Airtel pour mettre les capacités 5G à la disposition des développeurs et des entreprises via des API réseau.
Ce partenariat permet aux développeurs tiers d'exploiter les ressources réseau d'Airtel dans toute l'Inde grâce à la plateforme Network as Code de Nokia.
Les API réseau d'Airtel permettront à la communauté des développeurs de créer des solutions avancées tirant parti des capacités du réseau Airtel, telles que l'IA, la 5G, l'edge computing et bien plus encore.
" Conformément à cet engagement, nous sommes heureux de nous associer aujourd'hui à Nokia pour les API réseau et de permettre à l'écosystème de tirer parti des capacités de notre réseau pour l'automatisation et la création de services numériques sécurisés et innovants ", a déclaré Sharat Sinha, DG d'Airtel.
" Notre partenariat avec Airtel témoigne de notre engagement à aider les fournisseurs de télécommunications à monétiser leurs investissements réseau tout en encourageant l'innovation au sein de la communauté des développeurs ", a déclaré Arvind Khurana, responsable des services cloud et réseau pour l'Inde chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).