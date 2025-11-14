Nokia a annoncé un partenariat pluriannuel avec Surge, fournisseur indonésien de solutions numériques et de télécommunications.
Cet accord permettra d'améliorer la connectivité internet du pays grâce au déploiement d'un réseau 5G FWA dans des provinces telles que Java, la Papouasie et les Moluques. Le déploiement débutera en décembre 2025.
Nokia soutiendra Surge dans ses efforts pour déployer un réseau 5G FWA à grande échelle basé sur la bande de fréquences n50 afin d'offrir à ses clients un accès haut débit à faible latence, en s'appuyant sur l'infrastructure FTTx, IP et optique existante de Nokia.
Nokia a développé pour Surge une solution RAN et CPE personnalisée, spécifiquement adaptée aux cas d'usage FWA, permettant un accès haut débit à faible latence, notamment dans les zones où la connectivité fibre est limitée.
Mark Atkinson, responsable des réseaux d'accès radio chez Nokia, a déclaré : ' Ce nouveau partenariat majeur nous permettra de collaborer afin d'offrir une connectivité optimale et d'accélérer la numérisation de la société indonésienne. Nous avons créé une solution unique, combinant nos technologies de pointe, qui répond directement aux besoins spécifiques de Surge dans le cadre du déploiement de la connectivité 5G à travers le pays. '
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
