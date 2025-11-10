Nokia signe une nouveau contrat de quatre ans avec TNN

Nokia a annoncé la prolongation de son contrat avec TNN au Danemark pour quatre ans. TNN est le plus grand réseau mobile partagé du Danemark et une coentreprise entre Norlys et Telenor.



Nokia demeure ainsi le fournisseur exclusif de réseaux d'accès radio 5G et de services gérés.



Aux termes de ce nouvel accord, Nokia fera évoluer le réseau 5G de TNN grâce à l'intelligence artificielle et aux capacités autonomes, afin d'offrir une meilleure qualité de service, des débits et une capacité accrus.



Nokia déploiera des équipements de sa gamme AirScale Radio Access Network (RAN) pour permettre à TNN de fournir des services 5G premium à plus de trois millions d'abonnés au Danemark.



TNN bénéficiera également des capacités d'IA et d'automatisation de Nokia en matière de gestion et d'optimisation de réseau.



' Cet accord renforcé avec TNN témoigne de notre partenariat solide et de la position de Nokia en tant que fournisseur de technologies de confiance, proposant des solutions 5G de pointe et des capacités avancées d'IA et d'automatisation pour une efficacité opérationnelle et une qualité de réseau accrues ', a déclaré Mark Atkinson, responsable du réseau d'accès radio chez Nokia.

