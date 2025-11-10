Nokia a annoncé la prolongation de son contrat avec TNN au Danemark pour quatre ans. TNN est le plus grand réseau mobile partagé du Danemark et une coentreprise entre Norlys et Telenor.
Nokia demeure ainsi le fournisseur exclusif de réseaux d'accès radio 5G et de services gérés.
Aux termes de ce nouvel accord, Nokia fera évoluer le réseau 5G de TNN grâce à l'intelligence artificielle et aux capacités autonomes, afin d'offrir une meilleure qualité de service, des débits et une capacité accrus.
Nokia déploiera des équipements de sa gamme AirScale Radio Access Network (RAN) pour permettre à TNN de fournir des services 5G premium à plus de trois millions d'abonnés au Danemark.
TNN bénéficiera également des capacités d'IA et d'automatisation de Nokia en matière de gestion et d'optimisation de réseau.
' Cet accord renforcé avec TNN témoigne de notre partenariat solide et de la position de Nokia en tant que fournisseur de technologies de confiance, proposant des solutions 5G de pointe et des capacités avancées d'IA et d'automatisation pour une efficacité opérationnelle et une qualité de réseau accrues ', a déclaré Mark Atkinson, responsable du réseau d'accès radio chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.