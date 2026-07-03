Nokia surperforme, BofA se montre optimiste avant les résultats
Le titre Nokia fait mieux que le marché boursier européen vendredi matin, profitant d'un relèvement d'objectif de Bank of America, qui se montre optimiste sur le dossier à l'approche des résultats du deuxième trimestre de l'équipementier de réseaux finlandais.
Vers 11h30, l'action du spécialiste de la connectivité gagne 1,9% à près de 11 euros alors que le STOXX Europe 600 est stable et que l'indice STOXX européen de la tech gagne 0,9%.
Dans une note publiée dans la matinée, BofA maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, tout en portant sa cible de 14,4 à 15,6 EUR, ce qui laisse apparaître un potentiel haussier de plus de 44%.
La banque d'investissement déclare s'attendre à ce que le groupe publie de nouveau de solides performances en matière de prises de commandes liées à l'intelligence artificielle (IA) à l'occasion de la publication de ses résultats du second trimestre, prévue le 23 juillet.
Selon la firme américaine, l'attention des investisseurs va principalement se porter sur le montant des prises de commandes dans les segments IA et cloud.
D'après BofA, les commandes de matériel liées aux technologies d'IA sur le deuxième trimestre devraient se révéler au moins équivalentes au 1 MdEUR enregistré au premier trimestre, grâce aux récents contrats remportés dans les commutateurs (switches) pour centres de données et à la vigueur continue de la demande pour les composants transport optique.
Des estimations revues à la hausse
Dans ce contexte, la banque dit prévoir un bénéfice d'exploitation (Ebit) supérieur au consensus au titre du deuxième trimestre, soutenu par la rationalisation en cours du portefeuille d'activités et l'amélioration des marges.
Prenant en compte ces perspectives favorables sur le front de l'IA, Bank of America rehausse en conséquence ses estimations de chiffre d'affaires pour Nokia de 1% à 6% sur la période 2026-2028, ce qui l'amène à revoir à la hausse ses prévisions d'Ebit dans une fourchette allant de 2% à 12%.
Mardi, Jefferies avait déjà revu à la hausse son objectif sur le titre, porté de 10,70 à 13,80 EUR, insistant sur le fait que Nokia n'est désormais plus seulement un équipementier télécoms traditionnel, mais que le groupe est plutôt devenu un acteur incontournable des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle (IA).
Si le titre a récemment connu un mouvement de consolidation depuis ses plus hauts du début du mois de juin du fait de l'essoufflement du rally de valeurs liées à l'IA, il a doublé de valeur depuis le début de l'année.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (40,1%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (39,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de logiciels (13,1%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (7,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (31%), Amérique du Nord (31,2%), Inde (7,7%), Chine (4,6%), Asie-Pacifique (11%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (3,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.