Nokia annonce que l'Autorité des transports terrestres de Singapour va améliorer son infrastructure ferroviaire avec les solutions Nokia Optical LAN et IP.
LTA déploierait ses solutions IP/MPLS et LAN fibre optique dans le cadre d'une vaste modernisation de son infrastructure ferroviaire.
Les solutions Nokia permettront à la LTA d'améliorer considérablement son réseau de vidéosurveillance sur le réseau ferroviaire singapourien.
Pour répondre à l'expansion de ses caméras réseau et à ses besoins croissants en bande passante, LTA a déployé le réseau local à fibre optique de Nokia, comprenant des ONU renforcées et des OLT évolutifs capables de supporter des débits de 25 Gbit/s.
' La fibre optique est utilisée pour tout connecter, y compris les systèmes vidéo essentiels à la surveillance des plateformes de transport du monde entier. Disposer d'un système de surveillance en temps réel hautement disponible, fiable et sécurisé est essentiel pour garantir la sécurité des usagers des transports en commun de Singapour au quotidien ', a déclaré Stuart Hendry, vice-président des ventes aux entreprises, Infrastructure réseau, Asie-Pacifique, Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
