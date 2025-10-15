Nokia va améliorer les infrastructures ferroviaires de Singapour

Nokia annonce que l'Autorité des transports terrestres de Singapour va améliorer son infrastructure ferroviaire avec les solutions Nokia Optical LAN et IP.



LTA déploierait ses solutions IP/MPLS et LAN fibre optique dans le cadre d'une vaste modernisation de son infrastructure ferroviaire.



Les solutions Nokia permettront à la LTA d'améliorer considérablement son réseau de vidéosurveillance sur le réseau ferroviaire singapourien.



Pour répondre à l'expansion de ses caméras réseau et à ses besoins croissants en bande passante, LTA a déployé le réseau local à fibre optique de Nokia, comprenant des ONU renforcées et des OLT évolutifs capables de supporter des débits de 25 Gbit/s.



' La fibre optique est utilisée pour tout connecter, y compris les systèmes vidéo essentiels à la surveillance des plateformes de transport du monde entier. Disposer d'un système de surveillance en temps réel hautement disponible, fiable et sécurisé est essentiel pour garantir la sécurité des usagers des transports en commun de Singapour au quotidien ', a déclaré Stuart Hendry, vice-président des ventes aux entreprises, Infrastructure réseau, Asie-Pacifique, Nokia.