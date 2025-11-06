Nokia a annoncé la signature d'un accord avec Telia pour améliorer les réseaux 5G de son fournisseur de services de communication.
Telia déploiera le noyau 5G autonome (SA) natif du cloud de Nokia dans ses réseaux en Finlande, en Suède, en Norvège, en Estonie et en Lituanie.
Telia utilisera le portefeuille de réseaux d'accès radio (RAN) de Nokia pour fournir une couverture et une capacité supplémentaires à son réseau en Finlande.
Grâce à l'architecture 5G SA, Telia sera en mesure de fournir une connectivité encore plus flexible et robuste, permettant de nouvelles offres pour les entreprises et les clients du secteur public.
'Le coeur entièrement cloud natif de Nokia fait partie de notre stratégie multicloud visant à aider les clients à déployer de nouveaux services innovants rapidement, en toute sécurité et avec automatisation dans un environnement hautement agile et évolutif' a déclaré Kal De, vice-président principal, Produits et ingénierie, Services cloud et réseau, Nokia
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
