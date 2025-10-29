Nokia a annoncé sa collaboration avec Zayo, un fournisseur mondial d'infrastructures de communication.
Cet accord porte sur le développement d'une architecture réseau IP de nouvelle génération afin d'améliorer la connectivité du réseau de Zayo.
Grâce à ce déploiement, les clients de Zayo bénéficieront de services Internet plus rapides et plus fiables, ainsi que d'un accès à un plus large éventail de services - notamment l'accès au cloud et la connectivité aux centres de données via des liaisons haut débit sécurisées.
La première phase de déploiement est en cours à New York et au New Jersey, et une expansion est prévue prochainement sur des dizaines d'autres marchés.
Cette transformation vers une solution plus modulaire et évolutive, grâce à la solution de routeur IP nouvelle génération de Nokia, permet à Zayo de répondre à la demande croissante de bande passante - notamment en fournissant des services compatibles 400G et 800G à grande échelle.
' Grâce à nos plateformes FP5 et à notre expertise approfondie des réseaux IP, nous permettons à Zayo de déployer des services plus rapidement, de simplifier ses opérations et de se positionner en leader du marché grâce à une infrastructure flexible et évolutive ', a déclaré Jeff Valley, vice-président des réseaux IP chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
