Le Conseil d'administration de Nokia Corporation a décidé de soumettre une demande de radiation de ses actions du marché réglementé d'Euronext à Paris.

La décision de Nokia de déposer une demande de radiation de la cote fait suite à un examen des volumes d'échanges, des coûts et des exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris précise le groupe.

Les actions Nokia resteront cotées au Nasdaq Helsinki et ses American Depositary Receipts (ADR) resteront cotés à la Bourse de New York (NYSE).

Le retrait des actions Nokia de la cote d'Euronext Paris est soumis à l'approbation du Conseil d'administration d'Euronext Paris.

Ce retrait devrait intervenir dans les trois prochains mois, sous réserve de cette approbation.