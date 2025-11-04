Le Conseil d'administration de Nokia Corporation a décidé de soumettre une demande de radiation de ses actions du marché réglementé d'Euronext à Paris.
La décision de Nokia de déposer une demande de radiation de la cote fait suite à un examen des volumes d'échanges, des coûts et des exigences administratives liés à sa cotation sur Euronext Paris précise le groupe.
Les actions Nokia resteront cotées au Nasdaq Helsinki et ses American Depositary Receipts (ADR) resteront cotés à la Bourse de New York (NYSE).
Le retrait des actions Nokia de la cote d'Euronext Paris est soumis à l'approbation du Conseil d'administration d'Euronext Paris.
Ce retrait devrait intervenir dans les trois prochains mois, sous réserve de cette approbation.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
