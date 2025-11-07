Nokia et Latvijas Mobilais Telefons (LMT), premier opérateur mobile de Lettonie et partenaire technologique majeur du secteur de la défense, ont annoncé un accord stratégique visant à intégrer la technologie radio 5G de Nokia aux solutions de défense de LMT.
Cette collaboration permettra de mettre en place un système de communications tactiques haute capacité, sécurisé et résilient, spécialement conçu pour des applications spécifiques dans la région.
Le système intégré permettra l'échange de données en temps réel entre les véhicules sans pilote, les capteurs et les équipes militaires sur le champ de bataille.
' Avec Nokia, nous renforçons la sécurité, la résilience et la disponibilité opérationnelle des forces nationales et alliées, garantissant ainsi le succès des missions même dans les environnements les plus exigeants ', a déclaré Juris Binde, président de LMT.
' Les systèmes de défense tactique tirent parti de la vitesse élevée, de la faible latence et de la connectivité robuste des réseaux 5G pour optimiser les opérations en temps réel sur le champ de bataille. Notre solution conjointe avec LMT contribue à la modernisation des capacités militaires, permettant une prise de décision plus rapide, une communication fluide et l'intégration de technologies de pointe dans tous les environnements tactiques ', a ajouté Giuseppe Targia, responsable du secteur Espace et Défense chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.