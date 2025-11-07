Nokia va intégrer sa technologie radio 5G aux solutions de défense de LMT

Nokia et Latvijas Mobilais Telefons (LMT), premier opérateur mobile de Lettonie et partenaire technologique majeur du secteur de la défense, ont annoncé un accord stratégique visant à intégrer la technologie radio 5G de Nokia aux solutions de défense de LMT.



Cette collaboration permettra de mettre en place un système de communications tactiques haute capacité, sécurisé et résilient, spécialement conçu pour des applications spécifiques dans la région.



Le système intégré permettra l'échange de données en temps réel entre les véhicules sans pilote, les capteurs et les équipes militaires sur le champ de bataille.



' Avec Nokia, nous renforçons la sécurité, la résilience et la disponibilité opérationnelle des forces nationales et alliées, garantissant ainsi le succès des missions même dans les environnements les plus exigeants ', a déclaré Juris Binde, président de LMT.



' Les systèmes de défense tactique tirent parti de la vitesse élevée, de la faible latence et de la connectivité robuste des réseaux 5G pour optimiser les opérations en temps réel sur le champ de bataille. Notre solution conjointe avec LMT contribue à la modernisation des capacités militaires, permettant une prise de décision plus rapide, une communication fluide et l'intégration de technologies de pointe dans tous les environnements tactiques ', a ajouté Giuseppe Targia, responsable du secteur Espace et Défense chez Nokia.