Nokia a annoncé l'extension de son partenariat avec SoftBank portant sur la fourniture d'équipements d'accès radio 4G et 5G de pointe au Japon.
Cet accord prévoit la modernisation de l'infrastructure réseau existante et l'extension de la couverture 5G autonome grâce à la gamme de solutions AirScale de Nokia. Le déploiement concernera l'ouest du Japon.
Nokia déploiera ses solutions de réseau d'accès radio (RAN) AirScale à faible consommation énergétique, intégrant les dernières radios MIMO massives Habrok et les équipements de bande de base AirScale.
'Ces solutions, basées sur la technologie système sur puce ReefShark, offriront des performances, une couverture et une capacité ultra-élevées, tout en garantissant une efficacité énergétique optimale' indique le groupe.
Le déploiement comprend également la solution MantaRay de Nokia, basée sur l'intelligence artificielle.
' Nos solutions, dotées de capacités d'intelligence artificielle, offrent des performances inégalées et une efficacité énergétique de pointe, contribuant ainsi à l'évolution vers les réseaux 5G avancés ', a déclaré Mark Atkinson, responsable des réseaux d'accès radio chez Nokia.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
