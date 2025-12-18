Nokia a annoncé jeudi que l'opérateur français Free avait rejoint son écosystème "Network as Code", une initiative visant à aider les développeurs à concevoir plus facilement des applications sur le réseau de la filiale d'iliad.
Aux termes de l'accord, les interfaces de programmation avancées (API) réseau de Free seront désormais accessibles sur la plateforme "Network as Code" de l'équipementier télécoms finlandais, qui compte déjà une soixantaine de partenaires dont BT, Deutsche Telekom, Orange, Proximus et Telefonica.
"L'avantage de notre plateforme réside dans le fait qu'elle offre aux développeurs un accès standardisé aux fonctions réseau sans qu'ils aient à gérer la complexité des technologies sous-jacentes. Cela crée une réelle valeur pour des opérateurs comme Free", a commenté Shkumbin Hamiti, le responsable de la plateforme de monétisation réseau chez Nokia.
La plateforme - censée fournir une interface unifiée pour accéder aux fonctionnalités réseau de plusieurs opérateurs, réduisant la complexité et accélérant le lancement de nouvelles applications pour les développeurs - s'inspire d'initiatives sectorielles telles que la GSMA Operator Platform, une norme commune permettant aux opérateurs d'exposer leurs capacités aux développeurs.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
