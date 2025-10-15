Disney Experiences (l'une des trois grandes divisions opérationnelles de Disney, avec Disney Entertainment et ESPN). annonce la nomination de Michael Moriarty au poste de vice-président exécutif et directeur financier, en remplacement de Kevin Lansberry, qui prendra sa retraite en février 2026 après 39 ans de carrière au sein du groupe.

Michael Moriarty, actuellement président et directeur général de Hong Kong Disneyland Resort, compte près de 20 ans d'expérience chez Disney, notamment comme directeur financier de Walt Disney Imagineering et du resort de Hong Kong. Sous sa direction, le parc a connu une forte expansion avec l'ouverture du World of Frozen et une année 2024 record.

Josh D'Amaro, président de Disney Experiences, souligne que Moriarty 'apporte une compréhension approfondie de la stratégie de long terme et une vision internationale pour accompagner la prochaine phase de croissance'.