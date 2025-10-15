Disney Experiences (l'une des trois grandes divisions opérationnelles de Disney, avec Disney Entertainment et ESPN). annonce la nomination de Michael Moriarty au poste de vice-président exécutif et directeur financier, en remplacement de Kevin Lansberry, qui prendra sa retraite en février 2026 après 39 ans de carrière au sein du groupe.
Michael Moriarty, actuellement président et directeur général de Hong Kong Disneyland Resort, compte près de 20 ans d'expérience chez Disney, notamment comme directeur financier de Walt Disney Imagineering et du resort de Hong Kong. Sous sa direction, le parc a connu une forte expansion avec l'ouverture du World of Frozen et une année 2024 record.
Josh D'Amaro, président de Disney Experiences, souligne que Moriarty 'apporte une compréhension approfondie de la stratégie de long terme et une vision internationale pour accompagner la prochaine phase de croissance'.
Kevin A. Lansberry formerly worked at Walt Disney Parks & Resorts U.S., Inc., as Chief Financial Officer & Executive Vice President from 2017 to 2018 and The Walt Disney Co., as Chief Financial Officer in 2023. Mr. Lansberry received his undergraduate degree from Ball State University (Indiana) and Masters Business Admin degree from Crummer Graduate School of Business.
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.