Nominations au sein du comité exécutif d'Hermès International
À compter du 1er juillet 2026, le Comité exécutif d'Hermès International évolue. Nicolas Martin rejoint le comité exécutif en tant que secrétaire général. Ses nouvelles fonctions regrouperont la direction juridique groupe, Hermès Services Groupe, la direction de l'audit et des risques et la direction immobilière. Sharon MacBeath, directrice ressources humaines groupe depuis 2019 et membre du comité exécutif depuis février 2022, est nommée directrice générale ressources humaines et développement durable.
En outre, l'entreprise française du secteur du luxe a annoncé le départ d'Olivier Fournier qui "souhaite aujourd'hui écrire un nouveau chapitre de sa vie, après toutes ces années dédiées à la maison".
Entré chez Hermès en 1991, Olivier Fournier a accompagné pendant 35 ans le développement de la maison successivement au sein d'Hermès International, de la Holding Textile Hermès, chez Hermès Maroquinerie-Sellerie et enfin au côté d'Axel Dumas au sein du comité exécutif en tant que directeur général gouvernance et développement des organisations.
Olivier Fournier reste président de la Fondation d'entreprise Hermès.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (44,2%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (28,3%) ;
- articles de soie et produits textiles (6%) ;
- articles d'horlogerie (3,4%) ;
- parfums et produits de beauté (3,1%) ;
- autres (15%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (14,8%), Japon (9,9%), Asie-Pacifique (41,9%), Amériques (19,2%) et Moyen-Orient (4,4%).
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.