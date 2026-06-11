Nominations au sein du comité exécutif d'Hermès International

À compter du 1er juillet 2026, le Comité exécutif d'Hermès International évolue. Nicolas Martin rejoint le comité exécutif en tant que secrétaire général. Ses nouvelles fonctions regrouperont la direction juridique groupe, Hermès Services Groupe, la direction de l'audit et des risques et la direction immobilière. Sharon MacBeath, directrice ressources humaines groupe depuis 2019 et membre du comité exécutif depuis février 2022, est nommée directrice générale ressources humaines et développement durable.

En outre, l'entreprise française du secteur du luxe a annoncé le départ d'Olivier Fournier qui "souhaite aujourd'hui écrire un nouveau chapitre de sa vie, après toutes ces années dédiées à la maison".



Entré chez Hermès en 1991, Olivier Fournier a accompagné pendant 35 ans le développement de la maison successivement au sein d'Hermès International, de la Holding Textile Hermès, chez Hermès Maroquinerie-Sellerie et enfin au côté d'Axel Dumas au sein du comité exécutif en tant que directeur général gouvernance et développement des organisations.



Olivier Fournier reste président de la Fondation d'entreprise Hermès.