Le pouvoir de fixation des prix sur le marche interieur chinois est au point mort. Nongfu Spring Co. tente de s'extraire de cette saturation par une offensive industrielle de 10 milliards de yuans et un pivot vers les Etats-Unis. Ce pari sur l'integration de la chaine d'approvisionnement intervient alors que le marche se refroidit rapidement.

L'industrie chinoise des boissons sans alcool ne se resume pas a une simple question de volumes. Les donnees du Bureau National des Statistiques (NBS) indiquent que la Chine a produit environ 179 millions de tonnes de boissons rafraichissantes en 2025, soit un repli de 4,7% sur un an, confirmant que le secteur a depasse sa phase de haute croissance. Du moins, jusqu'a l'apparition d'une nouvelle tendance majeure.

Les chiffres de production du NBS soulignent egalement que les boissons gazeuses traditionnelles perdent du terrain au profit de l'eau en bouteille, des boissons a base de the et des boissons fonctionnelles a plus forte valeur ajoutee.

Cette maturation du marche explique le repositionnement strategique de Nongfu Spring. Le groupe tente de s'affranchir de la gravite domestique par une strategie d'echelle agressive.

En investissant 10 milliards de CNY dans de nouvelles bases de production, dont une usine de 5 milliards de CNY au Zhejiang, l'entreprise renforce sa domination sur la chaine d'approvisionnement. Un choix difficilement contestable au vu du contexte.

Alors que le 'The Blanc a l'Ecorce de Mandarine' et le 'The Glace' gazeux tentent de seduire les palais versatiles de la Generation Z, le veritable enjeu reside dans l'expansion internationale de Nongfu Spring. Ses debuts a Hong Kong et Singapour, couples a une acquisition fonciere strategique dans le New Hampshire, aux Etats-Unis, temoignent de la saturation du marche interieur et d'une recherche active de nouveaux relais de croissance mondiaux. A noter que cette transition outre-mer est financee par des resultats domestiques exceptionnellement solides.

Des flux financiers au vert

Nongfu Spring vient de publier des resultats pour l'exercice 2025 qui semblent presque trop parfaits, atteignant 52,6 milliards de CNY, soit une hausse de 22,5% par rapport aux 42,9 milliards de CNY de l'exercice 2024. L'essentiel ne reside pas seulement dans l'augmentation des ventes d'eau.

Le benefice brut de la societe a progresse de 27,7% sur un an pour s'etablir a 31,8 milliards de CNY en 2025, contre 24,9 milliards l'annee precedente. La baisse des prix d'achat des matieres premieres PET et la reduction des couts d'emballage et du sucre ont significativement ameliore la rentabilite. Ce ne fut pas toujours le cas.

Nongfu Spring a passe la majeure partie de l'annee 2024 a contrer un boycott nationaliste alimente par des theories du complot 'pro-japonaises' concernant ses bouchons et ses etiquettes. Pour rappel, l'exercice 2024 avait enregistre une baisse de 1,9% du benefice brut en raison de ce tollé public et d'une concurrence feroce qui avait temporairement pese sur les ventes d'eau. Le coeur de metier, l'eau, progresse desormais de 17,3% sur un an. Ce rebond prouve que la controverse est desormais depassee.

Par ailleurs, d'autres segments requierent une attention particuliere. Le segment des boissons pretes a consommer (RTD), dont la croissance avait depasse les 100% en 2023, se normalise a 29% en 2025, refletant la maturation du marche et l'intensification de la concurrence.

La question est de savoir si le groupe pourra continuer a identifier de 'nouvelles' sources d'eau et des saveurs de the assez rapidement pour justifier une valorisation qui, selon les tendances historiques, pourrait atteindre un plafond.

L'eau qui dort cache un courant profond

Le titre Nongfu Spring amorce une reprise disciplinee, affichant une hausse de 24,4% sur l'annee ecoulee. A 40,8 CNY, l'action s'echange encore avec une decote significative de 16% par rapport a son sommet sur 52 semaines (49,0 CNY), ce qui suggere que le marche n'a pas entierement pardonne la volatilite des douze derniers mois.

Bien que le ratio cours/benefice (P/E) prospectif de 25,6x base sur les estimations de 2026 paraisse attractif compare a sa moyenne historique de 29,7x, ce multiple reste une valorisation 'premium' qui exige une execution sans faille.

La communaute des analystes affiche une unanimite suspecte, avec 19 recommandations a l'achat ('Buy') et 4 a la conservation ('Hold'), pour un objectif de cours de 48,0 CNY impliquant un potentiel de hausse de pres de 20%. Cependant, l'ecart entre le cours actuel et cet objectif suggere que les investisseurs attendent de voir si l'entreprise peut reellement atteindre ses objectifs de resultats pour 2026 avant de re-rater le titre vers ses sommets historiques.

Avec une capitalisation boursiere de 455 milliards de CNY (66,6 milliards de USD), Nongfu Spring ne dispose que d'une tres faible marge d'erreur.

Un arriere-gout d'amertume

Pour l'exercice 2025, les risques pesant sur Nongfu Spring relevent moins de la survie que de la discipline d'execution. Au-dela du champ de mines mediatique, le groupe accumule des stocks de feuilles de the en rachetant sa propre chaine d'approvisionnement. Si cette strategie garantit la qualite, elle expose l'entreprise a des pertes massives en cas de stocks invendus. Compter sur une accalmie des prix du plastique PET et du sucre pour masquer ces vents contraires structurels est un pari risque. Si les cours du petrole s'envolent ou si l'engouement pour le the retombe, cette marge brute quasi parfaite de 60,5% s'evaporera rapidement.

Le durcissement de la reglementation augmente egalement le cout de la moindre erreur operationnelle a grande echelle.