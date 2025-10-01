Nordea : UBS reste à l'achat avant le CMD du 5 novembre

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchang de 167 E. L'analyste estime que l'attention se portera probablement sur le CMD du 5 novembre.



'Nous apportons des changements modestes en prévision des résultats du troisième trimestre' indique UBS.



'Nous prévoyons une attention accrue portée à la réunion de décision du conseil d'administration du 5 novembre, où nous anticipons un objectif de ROE réitéré, mais des ambitions accrues en matière de rentabilité' rajoute UBS dans son étude du jour.