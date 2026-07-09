Le Groupe a enregistré 3 054 MW de commandes dans le segment des projets au deuxième trimestre 2026, hors services, soit 32,2% de plus que les chiffres de l'année précédente (2 310 MW eu 2ème trimestre 2025).
Pour le premier semestre 2026, cela représente 4 923 MW, soit une augmentation de 9,6% (contre 4 492 MW au 1er semestre 2025).
Le prix de vente moyen en euros par mégawatt de capacité (ASP) était de 0,97 million d'euros/MW au deuxième trimestre 2026 (contre : 0,97 million d'EUR/MW) et de 0,95 million d'EUR/MW au premier semestre 2026 (contre 0,92 million d'EUR/MW).
Entre avril et juin 2026, les clients ont commandé un total de 496 éoliennes pour des projets dans 10 pays. Les marchés individuels les plus forts étaient l'Allemagne, les Etats-Unis et la Turquie.
"Avec des commandes d'environ 800 mégawatts aux États-Unis ce trimestre, nous avons atteint une étape importante. Cela reflète la confiance que nos clients accordent en nous et la force de notre organisation sur le marché américain.", a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.
Nordex SE est une société basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes d'énergie éolienne. Elle assure également la gestion de projets et l'entretien d'éoliennes terrestres. Elle propose des éoliennes telles que Nordex N149/4.0-4.5, N175/6.X, N163/6. X. Les services de la société comprennent également des services techniques tels que la maintenance et la surveillance à distance des parcs éoliens, ainsi que des réparations et des améliorations techniques pour les turbines existantes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.