Nordex a reçu des commandes totalisant 508 MW au Canada

Le groupe a obtenu des commandes répétées au Canada pour la fourniture et l'installation d'un total de 73 turbines. Les deux commandes comprennent des turbines N163 et, pour la première fois, des turbines N175/6.X, marquant l'entrée sur le marché du N175 au Canada.



Au total, les nouvelles commandes ont une capacité totale de 508 MW, et chaque contrat inclut des accords de maintenance à long terme pour les turbines.



Les noms des clients et des parcs éoliens ne sont pas divulgués.



Les turbines à climat froid seront équipées du Nordex Advanced Anti-Ice System pour les pales du rotor, assurant une grande disponibilité et minimisant les temps d'arrêt liés à la glace pendant les hivers rigoureux canadiens.



" Ces commandes renforcent encore la position de Nordex Group sur le marché canadien ", déclare Manav Sharma, DG Amérique du Nord du groupe Nordex.



" Notre technologie éprouvée d'antigivrage reste un facteur clé de réussite dans les régions à climat froid, et désormais, avec l'ajout du N175 à nos produits proposés au Canada, nous pouvons aider nos clients à maximiser la production d'énergie toute l'année et contribuer à réduire davantage le coût nivelé de l'énergie. "