Nordex a reçu plusieurs nouvelles commandes en Espagne

Le groupe a reçu plusieurs nouvelles commandes de la part de grands producteurs indépendants d'électricité en Espagne.



Un total de 38 éoliennes de divers types avec une capacité combinée de 245,8 MW seront installées dans les provinces de Teruel, Navarre, Burgos et Leon

.

Les projets dans la province de Teruel utiliseront des éoliennes N163/6.X ainsi qu'une seule turbine N175/6.X.



En Navarre, les installations vont porter sur des turbines N163/6.X, N133/4800 et N163/5.X, tandis qu'un projet à Burgos sera équipé de turbines N149/5.X

.

Nadara, l'un des plus grands producteurs indépendants d'énergie (IPP) d'Europe pour l'éolien terrestre, a commandé 12 turbines N163/6.X pour un parc éolien situé dans la province de Leon.



Le projet Castillo 1 sera mis en service au premier trimestre 2027. Le parc éolien sera exploité avec une puissance de 75 MW.



Chaque commande inclut un contrat de service premium à long terme afin d'assurer une haute disponibilité et des rendements énergétiques optimaux



" À travers tous ses nouveaux projets, le Groupe Nordex consolide davantage sa présence sur le marché espagnol, où en 2025 il conserve à nouveau une position de leader concernant les nouvelles commandes. " a déclaré Francisco Cejudo, directeur des ventes Espagne chez Nordex Group.