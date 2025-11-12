Nordex a reçu trois commandes de DenkerWulf en Allemagne

Le groupe a de nouveau reçu trois commandes de DenkerWulf, l'un des principaux développeurs de parcs éoliens terrestres en Allemagne.



La comande porte sur un total de 25 éoliennes d'une capacité combinée de 122,7 mégawatts. Nordex assurera également l'entretien de toutes les éoliennes dans le cadre d'un contrat de service premium pendant 20 ans.



Les trois parcs éoliens sont en cours de construction dans le Schleswig-Holstein : à partir de 2027, le groupe Nordex installera trois éoliennes N149/5.X sur le parc éolien de Galmsbüll Bahrenhof, 18 éoliennes N133/4800 sur le parc éolien de Galmsbüll Park et quatre autres turbines N133/4800 sur le parc éolien de Padenstedt.



Karsten Brüggemann, vice-président de la région centrale du groupe Nordex a déclaré : ' Avec près de 144 MW de nouvelles commandes cette année, Galmsbüll, avec ses 18 turbines, est également l'un de nos plus grands projets en Allemagne. En déployant des turbines Nordex dans ces nouveaux projets, nous soutenons DenkerWulf dans la production et la fourniture durables d'électricité dans le nord de l'Allemagne'.