Nordex a reçu une commande d'Abei Energy en Espagne

Le groupe a reçu sa première commande d'Espagne pour la fourniture d'éoliennes N175/6.X.



Le producteur indépendant d'électricité (IPP) Abei Energy, basé à Madrid, a commandé huit turbines pour le parc éolien d'Avellanosa, situé au nord-ouest de Burgos, dans la région de Castille-et-Leon en Espagne.



Abei Energy a également signé un accord pour la maintenance des turbines d'une durée de 20 ans.



L'installation des turbines devrait commencer à la fin de l'été 2026 et la mise en service est prévue pour le début de 2027.



' Le type de turbine est idéal pour les conditions du site en Espagne. Nous sommes convaincus que, lorsque les conditions d'autorisation le permettront, cette turbine donnera les meilleurs résultats pour nos clients et deviendra un atout clé dans les futurs projets d'énergie éolienne dans le pays' a déclaré Francisco Cejudo, directeur des ventes Espagne chez Nordex Group.