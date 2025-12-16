Nordex a reçu une commande de 200 MW au Canada

Nordex Group a reçu une commande de 200 MW au Canada pour la province du Nouveau-Brunswick. Le nom du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.



L'entreprise fournira 34 turbines N163/5.X totalisant 200 MW à un projet de parc éolien au Nouveau-Brunswick. L'accord inclut également un contrat de service de 30 ans.



Les turbines à climat froid seront également équipées du système avancé anti-givrage et seront livrées à partir de la mi-2027.



Manav Sharma, DG Amérique du Nord du groupe Nordex, a déclaré : " Alors que le Canada privilégie de plus en plus les sources d'énergie renouvelable pour respecter ses engagements climatiques, nos turbines, conçues pour les régions climatiques froides, nous positionnent bien pour servir nos clients dans les années à venir et participer à l'histoire de croissance du Canada. "

