Nordex : a reçu une commande pour sept éoliennes en Autriche

Le groupe a reçu une commande de KELAG Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft en Autriche.



Nordex Group fournira et installera sept éoliennes N163/6.X pour le parc éolien de Lavamünd de 47,6 MW.



Un contrat de service premium de 20 ans a été également signé pour assurer une maintenance à long terme des turbines.



Le site du parc éolien est situé dans le sud de l'Autriche, dans la région des trois frontières de la Carinthie, de la Styrie et de la Slovénie.



Les premiers travaux de construction du projet devraient commencer à la fin de l'année 2025. L'installation et la mise en service des éoliennes étant prévues pour 2027.