Nordex a reçu une nouvelle commande d'Allemagne pour une usine de Continental

Le groupe a reçu une nouvelle commande en provenance d'Allemagne pour le parc éolien de Twistenberg, situé dans le nord de la Hesse.



Nordex fournira et installera trois éoliennes du modèle N175/6.X. D'une puissance de 20 MW, ce parc produira environ 55 GWh d'électricité renouvelable par an et, en complément des installations photovoltaïques existantes, couvrira près des deux tiers des besoins en électricité de l'usine de pneumatiques Continental à Korbach.



Le contrat comprend également un accord de maintenance complète d'une durée de 20 ans, garantissant une exploitation efficace et pérenne des éoliennes.



Le parc éolien sera détenu et exploité par le fabricant de pneumatiques Continental. À l'avenir, l'énergie éolienne produite devrait couvrir une partie des besoins en électricité de l'usine Continental de Korbach.



Le parc éolien de Twistenberg est en cours de construction dans l'arrondissement de Waldeck-Frankenberg, au coeur des paysages de moyenne montagne du nord de la Hesse.



Les travaux de génie civil devraient débuter en 2026, la mise en service étant prévue environ un an et demi plus tard.



" C'est notamment dans les régions de moyenne montagne que notre modèle N175/6.X révèle tout son potentiel grâce à une hauteur de moyeu élevée de 179 mètres, alliant rendement élevé et efficacité opérationnelle. Associé à une consommation industrielle directe de l'électricité, ce projet constitue une solution globale convaincante, tant sur le plan économique qu'au regard de la politique climatique ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président pour la région Europe centrale du groupe Nordex.