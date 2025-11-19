Nordex a reçu une nouvelle commande de BMR energy solutions en Allemagne

Le groupe a reçu une nouvelle commande de BMR energy solutions GmbH pour fournir et installer des éoliennes en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne.



Le groupe Nordex livrera trois turbines N163/6.X pour le parc éolien ' Heinsberg-Boverath ', qui a une capacité totale de 21 MW.



La commande inclut également un contrat de service premium pour les turbines sur 20 ans.



En plus du projet Heinsberg-Boverath de 21 MW, le groupe Nordex a déjà reçu de nombreuses autres commandes de BMR en Allemagne cette année.



Depuis janvier 2025, le promoteur du projet basé à Geilenkirchen a commandé des éoliennes supplémentaires d'une capacité totale de 88,8 MW auprès de Nordex, incluant des unités des modèles N149/5.X ainsi que N163 des classes 5.X et 6.X.



Les éoliennes seront utilisées dans les parcs éoliens de Bedburg, Wanlo, Geilenkirchen, ainsi qu'à Heinsberg-Boverath dans le district minier rhénan et à Willich sur le Bas-Rhin.



Les installations devraient entrer en service en 2026 et 2027.