Nordex SE est une société basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes d'énergie éolienne. Elle assure également la gestion de projets et l'entretien d'éoliennes terrestres. Elle propose des éoliennes telles que Nordex N149/4.0-4.5, N175/6.X, N163/6. X. Les services de la société comprennent également des services techniques tels que la maintenance et la surveillance à distance des parcs éoliens, ainsi que des réparations et des améliorations techniques pour les turbines existantes.