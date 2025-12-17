Nordex a reçu une nouvelle commande de Bürgerwind Hollich en Allemagne
Publié le 17/12/2025 à 13:02
Nordex fournira et installera douze éoliennes N163/6.X ainsi que quatre turbines N149/5.X.
La commande, totalisant 106,8 MW, comprend également un contrat de maintenance premium d'une durée de 25 ans, garantissant le fonctionnement à long terme et fiable des éoliens.
Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex, a déclaré : " Après avoir exploité les turbines Nordex N131, nous sommes désormais ravis de pouvoir installer la prochaine génération d'éoliennes dans le parc éolien de Hollich avec les turbines modernes N163/6.X et N149/5.X. "