Nordex a reçu une nouvelle commande du Portugal

Le groupe a reçu une nouvelle commande du Portugal pour la fourniture et l'installation de 12 turbines N163/5.X d'une capacité totale de 70,8 MW. Le contrat comprend également un contrat de service Premium pour la maintenance des turbines sur une période de 35 ans.



Les livraisons de turbines devraient commencer à la mi-2026. Les noms du client et du parc éolien ne sont pas divulgués.



Avec ce nouveau contrat, le groupe Nordex a désormais vendu et installé des turbines d'une capacité totale de plus de 550 MW au Portugal.



Ce chiffre comprend également une commande d'avril 2025 pour deux turbines N175/6.X, la première commande de cette nouvelle turbine Nordex dans le pays.