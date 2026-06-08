Nordex a signé de nouvelles commandes éoliennes en Allemagne pour environ 255 MW
Le groupe a obtenu de nouvelles commandes en provenance d'Allemagne totalisant environ 255 MW. Les commandes comprennent 14 projets d'énergie éolienne pour un total de 39 turbines.
Publié le 08/06/2026 à 09:51
L'une des nouvelles commandes concerne un projet de 35 MW provenant du parc éolien communautaire de Rheine-Catenhorn en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pour le parc éolien, le Groupe fournira et installera cinq turbines N163/6.X.
Les parcs éoliens communautaires permettent aux municipalités et aux habitants locaux de participer directement aux revenus générés par ces parcs.
La construction et la mise en service de tous les projets éoliens sont prévues entre l'été 2027 et le printemps 2028.
" Les parcs éoliens communautaires jouent un rôle central dans la transition énergétique de l'Allemagne. Ils combinent des avantages économiques avec une acceptation locale et permettent aux habitants environnants de participer directement à la transition énergétique ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex.