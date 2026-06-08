Nordex a signé de nouvelles commandes éoliennes en Allemagne pour environ 255 MW

Le groupe a obtenu de nouvelles commandes en provenance d'Allemagne totalisant environ 255 MW. Les commandes comprennent 14 projets d'énergie éolienne pour un total de 39 turbines.

Les clients ont commandé 19 turbines de type N163/6.X, onze turbines de type N175/6.X, et neuf turbines N149. Tous les contrats incluent également des accords de service et de maintenance afin d'assurer le fonctionnement fiable et à long terme des turbines.



L'une des nouvelles commandes concerne un projet de 35 MW provenant du parc éolien communautaire de Rheine-Catenhorn en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Pour le parc éolien, le Groupe fournira et installera cinq turbines N163/6.X.



Les parcs éoliens communautaires permettent aux municipalités et aux habitants locaux de participer directement aux revenus générés par ces parcs.



La construction et la mise en service de tous les projets éoliens sont prévues entre l'été 2027 et le printemps 2028.



" Les parcs éoliens communautaires jouent un rôle central dans la transition énergétique de l'Allemagne. Ils combinent des avantages économiques avec une acceptation locale et permettent aux habitants environnants de participer directement à la transition énergétique ", a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président région centrale du groupe Nordex.