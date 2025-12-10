Nordex a signé des contrats pour 190 turbines avec Alliant Energy

Nordex fournira à Alliant Energy jusqu'à 190 turbines des variantes N133 et N163 Delta4000 pour des projets à grande échelle dans le Midwest, y compris l'Iowa.



L'installation de la turbine est prévue pour 2028 et 2029. Une fois installés et opérationnels, ils fourniront jusqu'à 1 060 mégawatts (MW) de capacité.



Les turbines seront fabriquées dans l'usine de Nordex à West Branch, Iowa, où Nordex a récemment relancé la production des moyeux de turbines, des groupes motopropulseurs et des nacelles.



" Nous sommes honorés qu'Alliant Energy ait sélectionné Nordex pour cette étape importante, qui constitue le plus grand volume attribué au cours des 25 ans d'histoire de notre entreprise aux États-Unis ", a déclaré José Luis Blanco, DG du groupe Nordex.



" Cela confirme notre décision stratégique de relancer la production en Iowa et souligne notre engagement envers le marché américain, tout en stimulant le développement économique régional et en soutenant également nos progrès vers notre objectif à moyen terme. "