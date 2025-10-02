Nordex a signé une nouvelle commande en Turquie

Le Groupe livrera et installera 14 turbines N163/6.X pour le projet éolien R24-Gürün d'une capacité totale de 90 MW.



Le projet éolien R24-Gürün est situé au nord du district de Gürün à Sivas.



Le projet a été développé par le nouveau client de Nordex, ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim, qui se lance dans l'énergie éolienne.



ADY Akdeniz Rüzgar bénéficiera de l'offre de services Premium du groupe Nordex pour une durée de 10 ans.



' Cette première commande d'ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim souligne l'expansion continue du groupe Nordex en Turquie et notre engagement à soutenir les nouveaux acteurs du secteur de l'énergie renouvelable grâce à notre technologie. Le projet R24-Gürün marque également une nouvelle étape vers la transition énergétique du pays ', a déclaré Ender Ozatay, vice-président de la région Türkiye et Moyen-Orient du groupe Nordex.