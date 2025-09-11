Nordex a vendu plus de 40 gigawatts de turbines Delta4000 dans le monde

Le groupe a franchi une étape importante avec plus de 40 gigawatts de turbines Delta4000 vendus dans le monde.



Cette réalisation représente 50 % du total de la flotte vendue au cours des 40 ans d'histoire du groupe Nordex - au cours des huit dernières années.



La série Delta4000 est devenue l'épine dorsale de la gamme d'éoliennes du groupe Nordex.



Parmi les ajouts les plus récents à la famille Delta4000, la turbine N175/6.X a déjà atteint près de 2 000 MW de ventes, y compris les premiers marchés clés tels que l'Allemagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Lettonie.



'Toutes les turbines Delta4000 offrent des profils de son, de puissance et de charge optimisés pour les conditions spécifiques au site afin de garantir des performances élevées avec un impact acoustique minimal' indique le groupe.