Nordex dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de résultats, le titre progresse de +3%

Nordex a enregistré un excellent deuxième trimestre selon Jefferies, dépassant les prévisions de chiffre d'affaires de 4% et celles d'EBITDA/EBIT de 18 %/21%. Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 165 millions d'euros.

Les objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 8 à 11%, sont confirmés. La trésorerie nette atteint un niveau record de 1 673 millions d'euros.



Jefferies estime également que les commandes ont été solides, à 3,1 GW, portant le carnet de commandes à un niveau record de 11,6 milliards d'euros et offrant une excellente visibilité.



La direction reste confiante quant au maintien de cette dynamique de commandes au second semestre 2026 note le bureau d'analyse.



Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 178,8 millions d'euros (contre 2 089 millions d'euros à taux de change constant). L'EBITDA a augmenté de 107% pour s'établir à 223,8 millions d'euros (contre 189 millions d'euros à taux de change constant), et l'EBIT a progressé de 168% pour atteindre 176 millions d'euros (contre 145 millions d'euros à taux de change constant).



Le bénéfice net s'est amélioré pour atteindre 111,5 millions d'euros contre 31 millions d'euros au deuxième trimestre 2025 (contre 98 millions d'euros à taux de change constant).