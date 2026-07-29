Nordex dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de résultats, le titre progresse de +3%
Nordex a enregistré un excellent deuxième trimestre selon Jefferies, dépassant les prévisions de chiffre d'affaires de 4% et celles d'EBITDA/EBIT de 18 %/21%. Le flux de trésorerie disponible s'est établi à 165 millions d'euros.
Les objectifs pour l'exercice 2026, à savoir un chiffre d'affaires de 8,2 à 9 milliards d'euros et une marge d'EBITDA de 8 à 11%, sont confirmés. La trésorerie nette atteint un niveau record de 1 673 millions d'euros.
Jefferies estime également que les commandes ont été solides, à 3,1 GW, portant le carnet de commandes à un niveau record de 11,6 milliards d'euros et offrant une excellente visibilité.
La direction reste confiante quant au maintien de cette dynamique de commandes au second semestre 2026 note le bureau d'analyse.
Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 178,8 millions d'euros (contre 2 089 millions d'euros à taux de change constant). L'EBITDA a augmenté de 107% pour s'établir à 223,8 millions d'euros (contre 189 millions d'euros à taux de change constant), et l'EBIT a progressé de 168% pour atteindre 176 millions d'euros (contre 145 millions d'euros à taux de change constant).
Le bénéfice net s'est amélioré pour atteindre 111,5 millions d'euros contre 31 millions d'euros au deuxième trimestre 2025 (contre 98 millions d'euros à taux de change constant).
Nordex SE est une société basée en Allemagne. La société est engagée dans le développement, la fabrication et la distribution de systèmes d'énergie éolienne. Elle assure également la gestion de projets et l'entretien d'éoliennes terrestres. Elle propose des éoliennes telles que Nordex N149/4.0-4.5, N175/6.X, N163/6. X. Les services de la société comprennent également des services techniques tels que la maintenance et la surveillance à distance des parcs éoliens, ainsi que des réparations et des améliorations techniques pour les turbines existantes.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.