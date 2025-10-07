Nordex enregistre une commande de 21 turbines par wpd

wpd, l'un des principaux développeurs et exploitants mondiaux de parcs éoliens et solaires (IRPP), a commandé 21 turbines pour six projets en Allemagne auprès du groupe Nordex.



Dans le cadre de ces commandes d'une capacité total de 125,7 MW, un service premium pour la maintenance des turbines sur une durée de 15 ans est inclus.



Les commandes de wpd comprennent la livraison de six turbines N163/6.X, de onze turbines N149/5.X, de deux turbines N163/5.X et de deux turbines N133/4.8. Ces éoliennes sont destinées aux parcs éoliens du Schleswig-Holstein, du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, du Brandebourg, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Saxe-Anhalt.



La livraison et l'installation des turbines pour les projets respectifs sont prévues pour 2026 et 2027.



' Ces commandes sont un signe de confiance dans notre technologie et notre équipe ', a déclaré Karsten Brüggemann, vice-président de la région centrale du groupe Nordex.